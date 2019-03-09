В Брянске на кольце к «Болгарским патриотам» водителям угрожает опасность

В одной из соцсетей опубликовали жалобу на опасную дорогу в Брянске на кольце к памятнику «Болгарские патриоты».

Очевидец Екатерина Логвинова сообщила, что на этой магистрали автомобилистов подстерегает опасность в виде ямы.

«Осторожно, на кольце к Болгарским патриотам очень большая яма, я видела, что уже не первая оказалась в такой ситуации, никаких мер не принимается, будьте аккуратнее!» - предупредила Екатерина.

По словам брянцев, ямы и выбоины – проблема, характерная не только для этой дороги, их много в каждом районе города.

«Хотя там новый асфальт лежит, а яма эта там уже много времени. Вызывайте ГАИ», - порекомендовал Юрий Поляков.

«Вызываете ГАИ, фоткайте яму и характер повреждения, с бумагами в суд», - добавил Юрий Воробьев.

«Весна пришла, асфальт ушёл. Привет, ямы и ремонт машины», - прокомментировал Александр Медведь.

«Между «Мексикой» и «Дружбой» в сторону «Мечты» уже 5 товарищей стоят с потерей колёс. ГАИ приехали, оформляют. Уже знак поставили дорожных работ», - сообщила Татьяна Браун.