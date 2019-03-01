Брянцы пожаловались на «жидкий асфальт» на Первомайской

19 марта в интернет-пространстве появилась фотография одной из брянских дорог, которая с наступлением весны растаяла и превратилась в настоящее «месиво».

Речь идет об улице Первомайской. На снимке видно, что по дороге ни проехать, ни пройти.

«Брянцы пожаловались на непроходимую дорогу на Первомайской. У кого еще жесть на улицах?» - спросил автор фотографии у пользователей.

Брянцы по-разному отнеслись к проблеме. Одни отреагировали спокойно, заметив, что такая картина весной на многих улицах; другие просто пошутили над ситуацией.

«Такой «жидкий асфальт» - проблема каждого поселка с грунтовой дорогой», - прокомментировала Юлия Зяблова.

«Какое решение проблемы? Грязь высушить или асфальт постелить?» - спросил Павел Выгонный.