В Фокинском районе на дороге обнаружен «портал» в другой мир

Очередную яму на проезжей части в областном центре зафиксировал на фото и опубликовал в соцсети один из очевидцев, речь идет Фокинском районе.

Автор снимка придумал оригинальное название увиденному: «Открыт портал в другое измерение. Пересечение Менжинский и Севской».

По словам брянца, проезжая часть не выдержала суровой русской зимы, лед и снег разрушил асфальт, он просел, а вместе с ним провалился и канализационный люк.

Выбоина опасна как для водителей, так и для пешеходов – любой туда может угодить и повредиться.