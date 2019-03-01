В Фокинском районе на дороге обнаружен «портал» в другой мир
Очередную яму на проезжей части в областном центре зафиксировал на фото и опубликовал в соцсети один из очевидцев, речь идет Фокинском районе.
Автор снимка придумал оригинальное название увиденному: «Открыт портал в другое измерение. Пересечение Менжинский и Севской».
По словам брянца, проезжая часть не выдержала суровой русской зимы, лед и снег разрушил асфальт, он просел, а вместе с ним провалился и канализационный люк.
Выбоина опасна как для водителей, так и для пешеходов – любой туда может угодить и повредиться.
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности рекламы букмекерских контор
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В 2018 году ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и Приволжья» создали мощный задел для успешной реализации Концепции цифровой трансформации электросетевого комплекса.
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