В Брянске замечен «мастер» парковки высшего уровня
26 марта в областном центре «автохам» на иномарке припарковался около школы №12, перекрыв вход.
Фото опубликовал в одной из соцсетей пользователь под ником Sany Set. «Парковщик» высшего уровня. Закрыл собой вход в школьный двор», - прокомментировал мужчина.
Брянцы посоветовали автору отправить снимок в ГИБДД.
Напомним, 4 февраля в Брянске попал в объектив фотокамеры «гений» парковки.
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