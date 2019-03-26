В Брянске маршрутчики «оккупировали» остановки

Житель Брянска пожаловался в соцсеть на тему беспорядка на остановках общественного транспорта.

По словам брянца, из-за стоящих маршруток к остановочным пунктам, особенно конечным, не подойти, не подъехать.

«Кто наведет порядок в городе на остановках, «оккупировали» маршрутчики», - поделился автор поста и опубликовал в подтверждение своих слов фото.

По словам Елены Курзиной, брянцам никогда не угодишь, нашли очередную причину для жалоб.

«То маршруток нет - жалуются, то теперь много слишком маршруток - тоже жалуются», - прокомментировала Елена.