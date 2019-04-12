В Брянске на Авиационной в асфальте образовалась дыра

14 апреля в областном центре на Авиационной образовалась яма прямо на дороге, об этом сообщили очевидцы в одной из соцсетей.

Речь идет об участке улицы около пешеходного перехода. Брянцы говорят, дыра хоть не большая, но в нее можно провалиться ногой и получить травму.

Некоторые пользователи по этому поводу пошутили и назвали провал «входом в метро».

Это не первый случай в областном центре, когда на дороге образуются ямы.

Напомним, подобная дыра появилась Володарском районе около жилого дома.

Еще ранее, в Бежице около Десны появились опасные «ловушки».