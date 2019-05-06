Прокуратура забраковала часть трассы «Ковшовка-ст. Свень»

АПХ «Мираторг», ведущий производитель основных видов мяса в стране, сообщает, что сотрудники агрохолдинга поздравили ветеранов Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской областей с 74 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Ярцевская полиция завела уголовное дело на 37-летнего местного жителя, мужчина подозревается в организации притона для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Новая территория отдыха в областном центре официально открыта. В начале мая в Смоленске состоялось торжественное открытие парка культуры и отдыха «Соловьиная роща». В праздничном мероприятии принял участие губернатор Алексей Островский.чным фейерверком.

Студенческие отряды Смоленской государственной сельскохозяйственной академии отправились на производственную практику в районы области. Бойцов механизированного отряда «Смоленская Нива» и отряда ветеринарных врачей «Смоленский Айболит» напутствовали в центре Смоленска - на площади Ленина. В торжественном мероприятии принял участие глава региона.

Территория отдыха в «Соловьиной роще» официально открыта.В начале мая в Смоленске состоялось торжественное открытие парка культуры и отдыха «Соловьиная роща». В праздничном мероприятии принял участие губернатор Алексей Островский.

Проведя проверку, прокуратура подала в Советский райсуд иск обязать профильный департамент области и «Управление автомобильных дорог Брянской области» заняться установкой стационарного освещения на указанном участке автомобильной дороги.

Прокурор Брянского района в связи с частыми ДТП на трассе «Ковшовка-ст.Свень» проверил, насколько там соблюдается закон о безопасности дорожного движения.

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