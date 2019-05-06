Прокуратура забраковала часть трассы «Ковшовка-ст. Свень»
Прокурор Брянского района в связи с частыми ДТП на трассе «Ковшовка-ст.Свень» проверил, насколько там соблюдается закон о безопасности дорожного движения.
Проведя проверку, прокуратура подала в Советский райсуд иск обязать профильный департамент области и «Управление автомобильных дорог Брянской области» заняться установкой стационарного освещения на указанном участке автомобильной дороги.
Суд требование прокуратуры удовлетворил.
Данный участок автомагистрали освещен.
Новости регионов
«Мираторг» поздравил ветеранов Брянской, Орловской, Калужской, Смоленской, Тульской областей с 74 годовщиной Победы в Великой Отечественной войне
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Амнистия» для нерадивых водителей
В связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.
Широкополосный интернет от «Ростелекома» за минувший год выбрали более двух тысяч абонентов компании в Брянской области. В основном пользователи выбирали тарифные планы «Выгодный интернет 50» и «Домашний Интернет 100 Мбит/с в комплекте 2в1». В первом квартале 2019 года по популярности лидирует предложение «Для интернета», за которым следует пакет «Для интернета везде». Последний включает «Домашний интернет» и «Мобильную связь» с 4 Гб трафика и безлимитным общением в соцсетях и мессенджерах.
В преддверии летних каникул брянские железнодорожники проведут информационно-разъяснительную работу с детьми в рамках акции «Безопасные каникулы», которая проводится на Московской железной дороге с 29 апреля по 31 мая.
Уважаемые граждане, потребители электроэнергии!
Установленные в ваших домах и квартирах приборы учета электрической энергии требуют периодической поверки (не путать с проверкой). Это официальное компетентное подтверждение их пригодности для дальнейшей эксплуатации в качестве прибора учета. В МРСК Центра подготовили памятку как делать это правильно.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.