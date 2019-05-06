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Прокуратура забраковала часть трассы «Ковшовка-ст. Свень»

Опубликовано Сегодня, 10:12

Прокурор Брянского района в связи с частыми ДТП на трассе «Ковшовка-ст.Свень» проверил, насколько там соблюдается закон о безопасности дорожного движения.

Проведя проверку, прокуратура подала в Советский райсуд иск обязать профильный департамент области и «Управление автомобильных дорог Брянской области» заняться установкой стационарного освещения на указанном участке автомобильной дороги.

Суд требование прокуратуры удовлетворил.

Данный участок автомагистрали освещен.

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