В выходные брянских водителей ждут ограничения проезда и парковки

В мэрии предупредили, что в предстоящие выходные будет введено несколько ограничений. Так, в связи концертом «Выпускной-2019» нельзя будет поставить машину около площади Воинской славы, а также будет запрещен въезд автомобилей на территорию Кургана Бессмертия. Ограничение будет действовать 18 мая с шести утра до десяти вечера.

Также 18 и 19 мая с полуночи до 18.30 будут ограничены парковка и движение машин на площади Карла Маркса от здания Советской районной администрации до поликлиники №4, от здания гостиницы «Центральная» до Брянской областной Думы и по бульвару Гагарина от проспекта Ленина до площади Карла Маркса.

Кроме того, в связи с проведением в городе Брянске XXIV Международного славянского фестиваля «Театр+» до 24 мая будет нельзя парковаться на территории, прилегающей к концертному залу Брянской областной филармонии (въезд со стороны улицы Горького).