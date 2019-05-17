В Стародубском районе огнеборцы тушили пожар

21 мая в поселке Лужки Стародубского района случилось возгорание, на помощь выезжали спасатели подразделения «Понуровка» и «Воронок».

Информация о пожаре поступила в 13:45. Через семь минут огнеборцы прибыли по адресу. К тому времени кровля частного жилого дома размером 6х12 была полностью охвачена пламенем.

В тушении использовали два ручных ствола.

В 14.15 огонь локализовали, в 14.18 ликвидировали. Пострадавших не было. Причину выяснят специалисты.