На Бузинова в Брянске обнаружены «остатки» старины

24 мая в соцсетях появилась информация о том, что в областном центре на улице Бузинова найдена часть старинного города.

Речь идет о булыжной мостовой, которую обнаружил и запечатлел на фото Артур Беляев. На снимках видно, что камни старинной дороги проступили сквозь разрушенный асфальт.

«Остатки булыжной мостовой на Бузинова в Бежице. Иногда убитый асфальт позволяет сделать интересные находки», - поделился Беляев.

По словам пользователей, в былые времена создавали вечные дороги, поэтому, если снять современное покрытие, давняя мостовая будет служить еще несколько столетий.