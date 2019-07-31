На площади имени Игната Фокина в Брянске ограничат движение

Проезд автомобилей временно закроют в воскресенье, 4 августа, на площади шимени Игната Фокина.

Время ограничения – с шести вечера до одиннадцати. Под это правило не попадают только автомобили оперативних служб и спецмашин отдела ФГС России.

Такой запрет предпринят по причине торжественных мероприятий, которые посвящены Дню железнодорожника.