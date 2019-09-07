18-летние юноша и девушка пострадали в ДТП в Брянском районе

Какие задачи поставил перед властями областного центра губернатор? Во время очередной рабочей поездки по Смоленску в центре внимания главы региона Алексея Островского оказались спортзал одного из смоленских лицеев, ликвидация незаконной рекламы и площадка, требующая восстановления после ремонта коммунальных сетей и участка дороги.

Комплексные центры социального обслуживания населения получили 20 автомобилей для доставки на медицинское обследование пациентов старше 65 лет, живущих на селе. Пять машин оборудованы для перевозки инвалидов-колясочников.

В областном центре орудует мужчина, который под предлогом предоставления престижной должности домогается безработных дам.

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Интернет-банк УРАЛСИБ для частных лиц вошел в ТОП-5 рейтинга лучших интернет-банков для ежедневных задач. Исследование Internet Banking Rank 2019 было подготовлено консалтинговым агентством Markswebb.

Травмы получили водитель Hyundai и его пассажирка. У обоих медики диагностировали ушиб грудной клетки. После осмотра и назначения лечения медики отправили их домой.

По данным полиции, 32-летний водитель Nissan Juke на перекрёстке не уступил дорогу Hyundai Solaris.

Два человека получили травмы 8 сентября в результате столкновения Nissan Juke и Hyundai Solaris в Брянском районе, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Брянской области.

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