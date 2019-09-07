18-летние юноша и девушка пострадали в ДТП в Брянском районе
Два человека получили травмы 8 сентября в результате столкновения Nissan Juke и Hyundai Solaris в Брянском районе, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Брянской области.
По данным полиции, 32-летний водитель Nissan Juke на перекрёстке не уступил дорогу Hyundai Solaris.
Травмы получили водитель Hyundai и его пассажирка. У обоих медики диагностировали ушиб грудной клетки. После осмотра и назначения лечения медики отправили их домой.
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