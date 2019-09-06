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В Брянской области ищут свидетелей ДТП с погибшим и тремя пострадавшими

Опубликовано Сегодня, 18:56

Полиция Брянской области разыскивает свидетелей дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 8 сентября в Карачевском районе.

По данным УМВД, в 17:40 на 69-м километре автодороги, связывающей Брянск и Смоленск, столкнулись грузовая Scania и Peugeot 307.

В ДТП получили травмы 43-летний мужчина, находившийся за рулем легковой машины, а также ее пассажиры: женщина 42 лет и дети 14 и 01 лет. Всех пострадавших госпитализировали. В больнице мужчина скончался.

Всех очевидцев аварии просят обратиться в полицию по адресу: Брянск, проспект Московский, д. 61, каб. 6 либо позвонить по телефонам 8 (4832) 67-03-91, 67-03-61, 63-11-30.

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