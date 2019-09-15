54-летний водители погиб в ДТП в Навлинском районе
Водитель Daewoo Nexia погиб в аварии на 398-м километре автодороги «Украина» в Навлинском районе вечером 15 сентября, сообщает УГИБДД УМВД России по Брянской области.
Как сообщает полиция, аварию спровоцировал неизвестный автомобилист, уехавший с места происшествия. Его автомобиль не успел вовремя завершить обгон. Предотвращая столкновение, 54-летний водитель Daewoo, не справился с упралением. Его машина также оказалась на встречной полосе, где врезалась в Mercedes-Benz Atego под управлением 41-летнего водителя
Водитель Daewoo скончался от полученных травм. Его 51-летняя пассажирка госпитализирована с сотрясением мозга, раной головы и ушибом грудной клетки.
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