Жителей Брянска предупредили о пробках из-за ремонтных работ
Движение автомобилей в период с 18 по 31 октября ограничат или полностью перекроют на шести улицах в Брянске, сообщает управление по строительству и развитию территории города Брянска.
В Советском районе 18-го по 20 сентября работы по ремонту газопровода затруднят трафик на участке напротив дома №2 на улице Авиационной.
В Бежицком районе 19 сентября с полуночи до шести часов утра перекроют движение в районе перекрестка улиц Камозина и III Интернационала. В это время там будут выполнять работы по ремонту теплотрассы. С 19 по 22 сентября перекроют движение по улице Куйбышева на участке от улицу Союзной до улицы III Интернационала. В этом месте рабочие будут прокладывать теплотрассу. До 31 октября перекрытой останется дорога на улице Молодой Гвардии (от ул. Ульянова до ул. Болховской) и улице Металлистов (от ул. Куйбышева до пер. Институтского).
Кроме того, до 31 октября на улице Молодой Гвардии будет перекрыто движение на участках от улицы Ульянова до Куйбышева и от Кромской до Болховской. На улице Мира дорогу закроют от перекрестка с улицей Мира до улицы Ново-Советской. Городские власти подчеркивают, что движение по улице Молодой Гвардии до конца октября будет затруднено. Причиной этого является реконструкция самотёчного канализационного коллектора.
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