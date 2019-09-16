Иномарка сбила женщину на улице Ново-Советской в Брянске

Женщина-пешеход, переходившая проезжую часть в неположенном месте, попала под колеса авто в Брянске во вторник, 17 сентября, сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Брянской области.

ДТП произошло около 17.00 на улице Ново-Советской. За рулем автомашины Mitsubishi Lancer, сбившей женщину, находился 26-летний водитель.

Пострадавшей 56 лет. Она попала в больницу, где у нее диагностировали ушиб головного мозга.

Напомним, что 8 сентября в Брянском районе в ДТП с Volkswagen Polo пострадал 38-летний мужчина. 2 сентября на улице Дуки в Брянске 67-летняя пенсионерка получила травмы, попав под колеса автомобиля Nissan X-Trail.