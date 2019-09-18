Машина сбила девушку в Брянске и скрылась
Неизвестный автомобиль сбил 21-летнюю девушку утром 18 сентября на улице Урицкого в Брянске и скрылся с места происшествия, сообщает УГИБДД УМВД России по Брянской области.
ДТП произошло около девяти часов утра. Автомобиль, по предварительным данным, выехал со стороны улицы Гражданской. Девушка в это время переходила дорогу в не предусмотренном для этого месте.
Ранения у пострадавшей оказались легкими: у девушки ссадины на коленках и ушиб грудной клетки. Полиция проводит проверку по этому факту.
Напомним, что в День города, 17 сентября, в Брянске сбили женщину-пешехода на улице Ново-Советской.
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