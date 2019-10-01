В Бежице местных жителей шокируют глубокие ямы

Жители Московского микрорайона пожаловались на разбитую дорогу, информация об этом 8 октября появилась в соцсетях.

На фото видно, что вся проезжая часть в глубоких ямах и ухабах

«Безопасные дороги отдыхают! Уже небезопасно не только для машин, но и для пешеходов!» - сообщил автор поста.

Подписчики заверили, этой ситуацией никого уже не удивишь, поскольку подобные автомагистрали во всем Московском микрорайоне и не только.