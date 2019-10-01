В Брянске у водителей возникли проблемы на Литейной, Белорусской и Авиационной

В областном центре продолжается активный ремонт городских улиц, работы ведутся согласно проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как объяснили в Брянской городской администрации, асфальтирование проводят с учетом хороших погодных условий.

Из-за ремонта на дорогах, добавили в мэрии, возможны небольшие проблемы в виде пробок. По этой причине водителям порекомендовали заранее планировать свой путь и рассчитывать время.

Больше всего заторов на Авиационной, Белорусской, Литейной, переулке Московском.

Кроме этого, как сообщили в соцсетях брянские автомобилисты, на улице Литейная появилась новая разметка. До моста теперь идет одна полоса и сплошная.

«Это должно ликвидировать обгоны на этой территори. В обратную же сторону идет две полосы», - поделился подписчик одного из пабликов.

Напомним, Советский район оказался в плену транспортного коллапса.