Дорогу недалеко от Брянска завалило снегом

30 октября в Брянскую область пришла непогода, больше всего осадков выпало на дороге М3, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети.

Водители сообщают, особенно занесло участок между Калугой и Брянском.

На опубликованных снимках видно, что на проезжей части – большой слой снега. Автомобилисты советуют коллегам быть внимательными на дорогах.

Напомним, синоптики обещали, что ночью регион накроет снегом.