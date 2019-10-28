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Дорогу недалеко от Брянска завалило снегом

Опубликовано Сегодня, 10:09

30 октября в Брянскую область пришла непогода, больше всего осадков выпало на дороге М3, информация об этом появилась в одном из пабликов соцсети.

Водители сообщают, особенно занесло участок между Калугой и Брянском.

На опубликованных снимках видно, что на проезжей части – большой слой снега. Автомобилисты советуют коллегам быть внимательными на дорогах.

Напомним, синоптики обещали, что ночью регион накроет снегом.

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