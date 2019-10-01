Около больницы №4 в Брянске появилась «зебра»
Новый пешеходный переход 29 октября появился в областном центре на пересечении улиц Бежицкая и Степная.
Речь идет об участке перекрестка около больницы №4, именно здесь дорожные рабочие нарисовали «зебру». По словам горожан, этот знак должен обезопасить движение.
Напомним, в Брянске на Новом городке «зебра прилегла на бок».
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