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Около больницы №4 в Брянске появилась «зебра»

Опубликовано Сегодня, 13:18

Новый пешеходный переход 29 октября появился в областном центре на пересечении улиц Бежицкая и Степная.

Речь идет об участке перекрестка около больницы №4, именно здесь дорожные рабочие нарисовали «зебру». По словам горожан, этот знак должен обезопасить движение.

Напомним, в Брянске на Новом городке «зебра прилегла на бок».

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