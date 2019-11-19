Беспардонный брянский автомобилист устроил «гонки»
19 ноября очередное «автохамство» попало на видео регистратора одной из машин, история случилась за поселком Мичуринский.
Информация об этом появилась в паблике соцсети «ВКонтакте».
Нарушитель правил дорожного движения был запечатлен на перекрестке в направлении Глинищево.
Речь идет о водителе Hundai Getz. Он, по словам свидетеля, устроил «гонки», решив всех опередить.
«Как же надоели обочечники», - поделился автор публикации.
Напомним, хитроумный брянец попал в объектив.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи О рекламе букмекерских контор
В связи с поступающими вопросами о применении некоторых положений Федерального Закона «О рекламе» заместитель руководителя - начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на размещение и распространение рекламы букмекерских контор и напоминает, что в соответствии с Федеральным законом "О рекламе" реклама основанных на риске игр, пари, осуществляемых организаторами азартных игр в букмекерских конторах, допускается в периодических печатных изданиях, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера.
«Ростелеком» запускает новогоднюю онлайн-игру «Целься в приз» для абонентов-участников программы «Бонус». В увлекательной игровой форме бонусы можно превратить в подарки для себя и близких к любимому празднику.
Приказом генерального директора – председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозёрова заместителем начальника Московской железной дороги (по территориальному управлению) в Брянском регионе назначен Марат Шайдуллин.
«Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра») и «Россети Центр и Приволжье» (ПАО «МРСК Центра и Приволжья») продолжают в регионах своей деятельности (20 субъектов РФ) масштабную работу по профилактике детского электротравматизма
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.