Брянцы жалуются на «катакомбы» на «Полтиннике»

Беспорядки на «Полтиннике» продолжаются – ступеньки в подземном переходе так никто и не отремонтировал, такая информация появилась 20 ноября в паблике соцсети «ВКонтакте».

Жители Брянска неустанно жалуются на заброшенный подземный переход, но реакции в плане ремонта пока нет.

«Что это за катакомбы? Уже несколько лет не проводился ремонт в подземном переходе на «Полтиннике», он так и продолжает разрушаться, и никому нет дела», - поделился местный житель.

Напомним, ситуация заинтересовала работников прокуратуры в октябре 2019 года. Именно тогда надзорный орган выяснил, что объект нарушает безопасность дорожного движения, и обратился в Брянскую городскую администрацию, чтобы там решили проблему.