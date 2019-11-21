Брянец из-за «чуда» замерз на морозе

Очередной случай «автохамства» в Брянске попал в объектив, речь идет о нарушителе правил дорожного движения.

Информация опубликована в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте». История случилась на улице Молодой Гвардии 25А вечером 21 ноября.

Автор публикации рассказал, что из-за такого хитроумного автомобилиста простоял на морозе около часа, поскольку не мог выехать.

«Вот так припарковалось одно «чудо». После того как он выехал, вместо извинений я услышал претензии. Почему для таких людей нет ни штрафов, ни наказаний?» - спросил автор.

Горожане порекомендовали брянцу в подобных случаях звонить в ГИБДД, поскольку это блокировка выезда с парковки, за что нарушителю полагается штраф.