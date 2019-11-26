В Бежицком районе перекроют парковку

Где посадили яблоневые сады, используя новые технологии? Масштабный инвестиционный проект по созданию агропромышленного комплекса полного цикла по переработке яблок мощностью 10 тысяч тонн в год реализует в Смоленской области компания «Городнянские сады», входящая в холдинг «Днепрово». Во время рабочей поездки в Новодугинский район на предприятии побывал губернатор Алексей Островский.

В Стодолище открыли кинозал и отремонтировали детский сад. Чем может похвастать обновлённый Дом культуры? Когда в дома жителей посёлка Стодолище поступит качественная питьевая вода? И какой подарок к Новому году получат воспитанники местного детского сада?

Юрий Черняк стал кавалером ордена Александра Невского. Депутат Смоленской обл-думы и руководитель Рославльского вагоноремонтного завода (ВРЗ) Юрий Черняк указом Президента РФ удостоен ордена Александра Невского. 20 ноября в Москве награду ему вручили заместитель председателя правительства Максим Акимов и министр транспорта Евгений Дитрих. Юрий Черняк в этот день не только принимал поздравления, но и решал важную проблему, которая беспокоит жителей Рославля и руководство региона.

Кого из медиков региона признали лучшими по профессии? Торжественная церемония награждения победителей областных конкурсов на звание «Лучший врач» и «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» прошла в администрации Смоленской области. Заслуженные награды медикам вручил губернатор Алексей Островский.

Губернатор Алексей Островский поздравил с Днём матери пациентку смоленского перинатального центра, которой год назад врачи помогли спасти ребёнка.

Смоленскэнерго сообщает о правилах энергосбережения и электробезопасности в холодное время года, сообщает пресс-служба компании.

На машины оперативников и спецавто фельдъегерской службы ограничение не распространяется.

Как сообщили в пресс-службе Брянской городской администрации, время запрета – с шести утра до пяти вечера.

Парковку от улицы Институтской до 22 Съезда КПСС ограничат 28 ноября в областном центре.

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