В микрорайоне Автозаводец появился «ловец» пешеходов

Очередная «ловушка» для прохожих появилась в микрорайоне Автозаводец, об этом сообщил очевидец в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Речь идет об открытом канализационном люке возле пожарной части. Павел Петроченко говорит, заметил его, когда шел с ребенком с занятий. Отверстие, по словам брянца, едва прикрыто шифером, если нечаянно наступить, можно провалиться и получить травму.

«На улице возле пожарной части, мкр Автозаводец. Открытый люк», - поделился автор публикации.