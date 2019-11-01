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Беспардонный брянский лихач попал в объектив в районе Речной

Опубликовано Сегодня, 09:33

Очередное нарушение правил дорожного движения зафиксировала камера видеорегистратора в Володарском районе Брянска 27 ноября.

Информация появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Речь идет о водителе Mitsubishi, который совершил обгон на узком двухполосном мосту через Болву на Речной. Этот маневр запрещен согласно правилам движения. Кроме этого, такие действия опасны.

Напомним, на Островского «предприимчивый» брянец устроил «гонки на зебре».

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