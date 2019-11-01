Беспардонный брянский лихач попал в объектив в районе Речной
Очередное нарушение правил дорожного движения зафиксировала камера видеорегистратора в Володарском районе Брянска 27 ноября.
Информация появилась в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».
Речь идет о водителе Mitsubishi, который совершил обгон на узком двухполосном мосту через Болву на Речной. Этот маневр запрещен согласно правилам движения. Кроме этого, такие действия опасны.
Напомним, на Островского «предприимчивый» брянец устроил «гонки на зебре».
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Задавайте вопросы, УФАС на связи Push-уведомления: реклама или нет
В адрес Управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области в последнее время часто поступают вопросы по поводу Push-уведомлений в мобильных телефонах, является ли этой рекламой, следовательно, нужно ли согласие абонента на получение, каковы требования к ее распространению и какая ответственность возлагается на плечи распространителя.
Абоненты региональных операторов в Клинцовском, Новозыбковском и Дятьковском районах Брянской области с 1 декабря 2019 года перейдут на обслуживание в «ПАО «Ростелеком». Соглашение, предусматривающее переход к «Ростелекому» всех прав и обязанностей по договорам об оказании услуг связи, было подписано с ООО «Кабельные сети», ООО СКТ «Марина» и ООО «Новые Технологии».
Плановые ремонтно-путевые работы на железнодорожном переезде 489 км рядом со станцией Суземка Брянского региона Московской железной дороги, направленные на обеспечение безопасности движения автомобилей и поездов, продлены до 29 ноября.
В Москве, на Международном форуме «Электрические сети» состоится панельная дискуссия «Системы накопления в эпоху изменения отраслевой парадигмы развития».
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.