На Ульянова в Брянске маршрутчики устроили «гонки»
Двое водителей маршрутки устроили «гонки» на улице Ульянова в Брянске, информация об этом появилась 2 декабря в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».
Автор публикации говорит, маршрутчики едва не спровоцировали аварию.
По всей видимости, предположил брянец, водители маршруток не слышали про правила дорожного движения.
«Да и не до правил особо, когда в неравной гонке нужно выиграть время, а тут глядишь и плюс 2 секунды на повороте», - пришел в недоумение горожанин.
История произошла в субботу, 30 ноября, около пяти вечера.
Напомним, на Островского «предприимчивый» брянец устроил «гонки на зебре».
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