На Ульянова в Брянске маршрутчики устроили «гонки»

Двое водителей маршрутки устроили «гонки» на улице Ульянова в Брянске, информация об этом появилась 2 декабря в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте».

Автор публикации говорит, маршрутчики едва не спровоцировали аварию.

По всей видимости, предположил брянец, водители маршруток не слышали про правила дорожного движения.

«Да и не до правил особо, когда в неравной гонке нужно выиграть время, а тут глядишь и плюс 2 секунды на повороте», - пришел в недоумение горожанин.

История произошла в субботу, 30 ноября, около пяти вечера.

Напомним, на Островского «предприимчивый» брянец устроил «гонки на зебре».