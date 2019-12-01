В Московском микрорайоне был замечен беспардонный водитель «Газели»

«Автохам» в Московском микрорайоне возмутил настолько жителя Брянска, что он запечатлел его машину на фото и опубликовал в одной из соцсетей.

На снимке видно, что водитель оставил свою «Газель» прямо на тротуаре вплотную к зданию. Пешеходам, по словам брянца, ничего не остается, как идти по проезжей части.

«Парковка на тротуаре возле д. 40 в микрорайоне Московском Брянска. Постоянно паркуется в этом месте, уже достал всех», - поделился горожанин.

Подписчики порекомендовали автору публикации обратиться в ГИБДД, где должны наказать беспардонного автомобилиста.