Около Кургана Бессмертия в Брянске появилось опасное место

8 декабря прогулка по тротуарам недалеко о Кургана Бессмертия в Брянске превратилась для горожан в настоящую опасность, информацию об этом в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» разместил очевидец.

По словам брянца Дмитрия Волкова, гололед покрыл весь Курган, ходить там рискованно, поскольку вокруг сплошной каток.

«Идти невозможно. Не рекомендую приходить сюда сегодня с детьми», — заметил Дмитрий.