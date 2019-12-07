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Около Кургана Бессмертия в Брянске появилось опасное место

Опубликовано Сегодня, 09:00

8 декабря прогулка по тротуарам недалеко о Кургана Бессмертия в Брянске превратилась для горожан в настоящую опасность, информацию об этом в одном из пабликов соцсети «ВКонтакте» разместил очевидец.

По словам брянца Дмитрия Волкова, гололед покрыл весь Курган, ходить там рискованно, поскольку вокруг сплошной каток.

«Идти невозможно. Не рекомендую приходить сюда сегодня с детьми», — заметил Дмитрий.

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