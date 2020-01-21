Заместитель мэра Брянска проверил строительство дороги на Советской улице
Строительство дороги на Советской улице, которая соединит напрямую улицу Крохмалева с Объездной проверил в среду заместитель мэра Брянска Сергей Хоменков.
По состоянию на среду, 22 января, основание дороги из щебня готово на 58%. Установлены 45% электрических опор и почти треть троллейбусных. Нижний выравнивающий слой асфальта уложен на 35%.
Дорожники используют при строительстве геосетку, которая укладывается между слоями щебня и песка. Это снижает нагрузку на дорожное полотно, благодаря чему то будет реже нуждаться в ремонте, и продлевает срок его службы.
Строительство дороги на Советской улице началось в прошлом году. Подрядчиком выступает компания «Дорстрой 32».
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