Потоп на улице Калинина случился из-за неправильной ливневки
Снегопад и последующее таяние выпавшего снега стали причиной потопа, который случился на улице Калинина в Брянске в среду.
На тротуарах и проезжей части скопилась вода. Фотографии луж разместил в интернете один из участников сообщетсва «ЧП и ДТП Брянск» в социальной сети ВКонтакте.
Снимки он снабдил комментарием «Переплывыаем улицу Калинина». А один из комментаторов констатировал, что такая же картина и по всему Брянску.
Брянцы, обсуждавшие эти фото в интернете, обратили внимание на одну деталь — отверстия ливневой канализации на улице находятся выше уровня воды. А поэтому и не справляются с возложенной на них функцией. Вода до них просто не доходит.
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