Потоп на улице Калинина случился из-за неправильной ливневки

Снегопад и последующее таяние выпавшего снега стали причиной потопа, который случился на улице Калинина в Брянске в среду.

На тротуарах и проезжей части скопилась вода. Фотографии луж разместил в интернете один из участников сообщетсва «ЧП и ДТП Брянск» в социальной сети ВКонтакте.

Снимки он снабдил комментарием «Переплывыаем улицу Калинина». А один из комментаторов констатировал, что такая же картина и по всему Брянску.

Брянцы, обсуждавшие эти фото в интернете, обратили внимание на одну деталь — отверстия ливневой канализации на улице находятся выше уровня воды. А поэтому и не справляются с возложенной на них функцией. Вода до них просто не доходит.