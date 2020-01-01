На Бряншине обработали от снега 4,5 тысячи километров дорог

Последствия вчерашнего сильного снегопада продолжают в четверг устранять на дорогах региона специализированные службы.

По информации областного управления автодорог, за последние сутки на трассах региона работали 166 специализированных машин. Дорожники обратотали песко-соляной смесью 4500 километров дорог в регионе и расчистили от снега 183 километра. На обработку дорог ушло почти 5,7 тонны песко-соляной смеси.

В диспетчерской службе продолжают следить за ситуацией на дорогах, а обо всех инцидентах просят жителей области сообщать по телефону в Брянске 8(4832)66-65-67 или звонить в службу спасения по номерам 101 и 112.

Накануне мы сообщали, что в среду заместитель мэра Брянска Сергей Хоменков побывал на строительстве дороги на Советской улице, которая соединит улицы Крохмалева и Объездную. При ее укладке рабочие используют геосетку, что повысит срок эксплуатации дорожного полотна и сделает его не так часто нуждающимся в ремонте.