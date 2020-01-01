У железнодорожного вокзала Брянск-1 возникла огромная пробка

Огромный затор возник утром четверга в районе железнодорожного вокзала Брянск-1. Движение затруднено на выезде из Володарского района в Советский — от путепровода у вокзала Брянск-1 до остановки «Бизнес-центр», расположенной на улице Калинина.

Предположительно причиной затора на дороге стал гололед, вынуждающий водителей двигаться с малой скоростью.

Ранее мы сообщали, что утром четверга дорожные службы по всему региону продолжали ликвидировать последствия вчерашнего сильного снегопада. За сутки они расчистили 183 километра дорог и обработали песко-соляной смесью 4500 километров. На это ушло более пяти тонн смеси.