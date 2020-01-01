В Брянске построят новую дорогу и два моста
Строительство новой дороги, которая свяжет Советский район с Фокинским, продолжается в Брянске. Строители начали забивать сваи под будущий мост через реку Снежеть. По состоянию на сегодня забито 92 сваи. Всего же предполагается установить 400.
Одновременно формируется защитная дамба высотой 5-6 метров, благодара которой будущая дорога окажется на одном уровне с Московским проспектом.
Кроме моста через Снежеть, планируется также построить мост через Десну, длина которого составит 270 метров. Мост должен появиться в районе Набережной и в будущем заменить действующий понтонный мост.
Ранее мы сообщили, что в Бежицком районе на территории бывшего училища №7 строится спорткомплекс с бассейном. Завершить работы предполагается до 2020 года. Затем спортивный объект сможет принять первых посетителей.
Мы также сообщили, что прокуратура выявила в Брянске семь случаев срыва сроков строительства детского сада и пристроек к имеющимся садикам. Все объекты подрядчики должны были ввести в эксплуатацию в декабре.
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Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД
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