В Брянске построят новую дорогу и два моста

Строительство новой дороги, которая свяжет Советский район с Фокинским, продолжается в Брянске. Строители начали забивать сваи под будущий мост через реку Снежеть. По состоянию на сегодня забито 92 сваи. Всего же предполагается установить 400.

Одновременно формируется защитная дамба высотой 5-6 метров, благодара которой будущая дорога окажется на одном уровне с Московским проспектом.

Кроме моста через Снежеть, планируется также построить мост через Десну, длина которого составит 270 метров. Мост должен появиться в районе Набережной и в будущем заменить действующий понтонный мост.

Ранее мы сообщили, что в Бежицком районе на территории бывшего училища №7 строится спорткомплекс с бассейном. Завершить работы предполагается до 2020 года. Затем спортивный объект сможет принять первых посетителей.

Мы также сообщили, что прокуратура выявила в Брянске семь случаев срыва сроков строительства детского сада и пристроек к имеющимся садикам. Все объекты подрядчики должны были ввести в эксплуатацию в декабре.