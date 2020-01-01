В Брянске весь день расчищали снег

Метель, обрущивщаяся утром на областной центр, заставила коммунальщиков Брянска не сидеть без дела.

По состоянию на середину дня на городских улицах работали 50 единиц коммунальной спецтехники: грейдеры, снегоочистители, самосвалы, комбинированные дорожные машины и трактора.

Вручную расчисткой снежных завалов на остановках транспорта, пешеходных дорожках, в парках и скверах занимались 182 человека. Привлекалась и спецтехника им в помощь — мини-трактора и вакуумные машины.

На улицах были высыпаны более 400 кубометров смеси соли и песка.

Утром мы сообщали, что в области дорожники расчистили от снега 183 километра трасс, а на 4,5 тысячах рассыпали пескосоляную смесь.

В течение дня в Брянске также случились две пробки на выезде из Володарского района в Советский. Утром пробка стояла от путепровода у Брянска-1 до бизнес-центра. Причиной ее предположительно был гололед. В обед улица снова встала в пробке из-за столкновения фуры с легковым автомобилем. Поскольку фуру развернуло поперек проезжей части, движения в обе стороны оказалось надолго парализованным.