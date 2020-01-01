В Брянске весь день расчищали снег
Метель, обрущивщаяся утром на областной центр, заставила коммунальщиков Брянска не сидеть без дела.
По состоянию на середину дня на городских улицах работали 50 единиц коммунальной спецтехники: грейдеры, снегоочистители, самосвалы, комбинированные дорожные машины и трактора.
Вручную расчисткой снежных завалов на остановках транспорта, пешеходных дорожках, в парках и скверах занимались 182 человека. Привлекалась и спецтехника им в помощь — мини-трактора и вакуумные машины.
На улицах были высыпаны более 400 кубометров смеси соли и песка.
Утром мы сообщали, что в области дорожники расчистили от снега 183 километра трасс, а на 4,5 тысячах рассыпали пескосоляную смесь.
В течение дня в Брянске также случились две пробки на выезде из Володарского района в Советский. Утром пробка стояла от путепровода у Брянска-1 до бизнес-центра. Причиной ее предположительно был гололед. В обед улица снова встала в пробке из-за столкновения фуры с легковым автомобилем. Поскольку фуру развернуло поперек проезжей части, движения в обе стороны оказалось надолго парализованным.
Новости регионов
Железнодорожники обеспокоены ростом количества несчастных случаев на железной дороге в Смоленском регионе МЖД
Задавайте вопросы, УФАС на связи О технологическом присоединении
В Брянское УФАС России поступили вопросы связанные с мероприятиями по технологическому присоединению к электрическим и газораспределительным сетям.
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
Погрузка продукции промышленных и сельхозпредприятий в Брянском регионе Московской железной дороги в 2019 году составила 2,7 млн тонн, что на 8,1% больше (более 200 тыс.тонн), чем в 2018 году.
Работники филиала «Россети Центр Брянскэнерго» в рамках месячника по электробезопасности, который проходит в январе, провели уроки электробезопасности в двух четвертых классах МБОУ "Гимназия № 6".
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.