Брянец требует от РЖД реже закрывать переезд на Почтовой
Возмущенный пост о графике закрытий переезда через железнодорожные пути на Почтовой улице в Бежицком районе Брянска разместил в социальной сети ВКонтакте один из участников сообщества «Типичный Брянск».
Недовольство автора вызвало то, что днем злополучный переезд закрывается не только, когда надо пропустить поезд (тут у него вопросов нет), но и по три раза подряд — чтобы «просто перегнать вагоны». Автор считает, что это можно делать и ночью и уж точно не в часы пик, когда вся Бежица и так стоит в пробках, и требует от руководства местных структур РЖД учитывать интересы горожан и не забывать, что железная дорога функционирует не в изолированном пространстве.
Ранее мы сообщали, что в четверг дважды возникали проблемы с движением автомобилей между Володарской и Советским районом. Утром четверга пробка, возникшая предположительно из-за гололеда, вытянулась от путепровода у вокзала Брянск-1 до бизнес-центра на улице Калинина. А в обед движение по Калинина в обе стороны надолго парализовала авария с участием фуры, у которой оторвался прицеп на повороте к бизнес-центру, и легковой машины.
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