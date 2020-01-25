Брянец требует от РЖД реже закрывать переезд на Почтовой

Возмущенный пост о графике закрытий переезда через железнодорожные пути на Почтовой улице в Бежицком районе Брянска разместил в социальной сети ВКонтакте один из участников сообщества «Типичный Брянск».

Недовольство автора вызвало то, что днем злополучный переезд закрывается не только, когда надо пропустить поезд (тут у него вопросов нет), но и по три раза подряд — чтобы «просто перегнать вагоны». Автор считает, что это можно делать и ночью и уж точно не в часы пик, когда вся Бежица и так стоит в пробках, и требует от руководства местных структур РЖД учитывать интересы горожан и не забывать, что железная дорога функционирует не в изолированном пространстве.

Ранее мы сообщали, что в четверг дважды возникали проблемы с движением автомобилей между Володарской и Советским районом. Утром четверга пробка, возникшая предположительно из-за гололеда, вытянулась от путепровода у вокзала Брянск-1 до бизнес-центра на улице Калинина. А в обед движение по Калинина в обе стороны надолго парализовала авария с участием фуры, у которой оторвался прицеп на повороте к бизнес-центру, и легковой машины.