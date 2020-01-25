Водителей в Новозыбкове утром понедельника ждет сплошная проверка

Новозыбковских водителей ГИБДД утром понедельника проверит, используют ли они в машинах при перевозке детей удерживающие устройства.

Инспекторы расположатся у местного детского сада №1.

Время для сплошной проверки они выбрали неспроста — с 7:15 до 9:00: как раз когда родители везут малышей в садик.

Ранее мы сообщали, что житель Брянска во ВКонтакте возмутился графиком закрытия переезда через железную дорогу на улице Почтовой в Бежице. Автор поста считает, что закрывать переезд так часто, как сейчас, нет необходимости. Когда проходит поезд, вопросов нет. А вот просто перегонять пустые вагоны днем, а тем более — в часы пик, нет никакой необходимости. Это можно делать и ночью, считает автор сообщения.