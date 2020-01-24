ГИБДД на Брянщине уличила 22 водителей автобусов в нарушении требований безопасности

22 водителей автобусов на Брянщине, нарушающих требования безопасности перевозок, выявили за минувшую неделю сотрудники управления ГИБДД по региону.

Проверяли соблюдение режима труда и отдыха водителей, условия для предрейсовых медосмотров работников и техосмотров машин на предприятиях-перевозчиках, наличие у перевозчиков лицензий и тому подобное.

Всего инспекторы регионального УГИБДД провели 21 сплошную проверку.

Ранее мы сообщали, что утром понедельника в Новозыбкове инспекторы ГИБДД провели сплошную проверку водителей, которые везли детей в местный детский сад №1, на предмет, используют ли они детские удерживающие устройства.