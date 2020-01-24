26 брянских водителей попались на пьяной езде
26 любителей пьяной езды остановили за минувшую неделю инспекторы ГИБДД на дорогах Брянщины. Только за субботу, 25 января, в Брянске попались нетрезвыми за рулем пять человек, из них проходить освидетельствование отказались двое.
Всего за неделю от медосвидетельствования отказались 18 водителей с признаками опьянения.
На пять человек пришлось завести уголовные дела, так как под хмельком на дороге их ловили не в первый раз.
Урожай на пьяных пешеходов, создающих проблемы на проезжей части, еще более впечатляет — 166 человек.
Всего за прошлую неделю на Брянщине случилось 134 аварии с повреждениями автомобилей и объектов инфраструктуры.
Ранее мы сообщили, что в понедельник стало известно о ДТП с жертвами на федеральной трассе «Украина». Авария случилась в соседней Калужской области. Но за рулем обеих столкнувшихся машин находились брянцы. В салоне выехавшего на встречку Ниссана находились двое детей. Один из них погиб на месте, второй умер в больнице. Водитель и пассажир тяжело травмированы, а сам Ниссан вряд ли подлежит восстановлению.
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