В Брянске оштрафовали за неправильную парковку охранника камеры фиксации нарушений

Во вторник стало известно, что пользователи социальных сетей накануне сообщили в ГИБДД о припаркованном на тротуаре у дома 17 по улице Суворова Фольксвагене.

По информации очевидцев, машина стояла там не просто так. Водитель охранял спрятанную в кустах камеру фиксации нарушений на дороге.

Прибывшим на место и заставшим иномарку в том же месте, где указали неравнодушные брянцы, ничего не оставалось, кроме как оштрафовать водителя. Теперь ему придется перечислить в бюджет 1 тысячу рублей.