На проспекте Ленина установили камеру фиксации
Рабочие установили стационарную камеру фиксации нарущений Правил дорожного движения при повороте с проспекта Ленина в Пятницкий тупик. Об этом во вторник рассказал в сообществе «Подслушано Брянск» очевидец, заснявший работы на фото.
Мнения участников паблика по этому поводу разделились. Одни считают, что камеры нужно ставить чуть ли не каждые пять метров и увеличивать штрафы. Другие — что лучше потратить эти деньги на нормальный ремонт дорог. Третьим все равно.
Отдельные комментаторы констатируют, что камера на этом месте висела и раньше, но не работала.
Во вторник мы рассказали, как сотрудники ГИБДД оштрафовали за парковку на тротуаре охранника камеры фиксации на улице Суворова. В ГИБДД о неправильно припаркованной машине сообщили пользователи соцсетей.
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