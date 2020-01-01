На проспекте Ленина установили камеру фиксации

Рабочие установили стационарную камеру фиксации нарущений Правил дорожного движения при повороте с проспекта Ленина в Пятницкий тупик. Об этом во вторник рассказал в сообществе «Подслушано Брянск» очевидец, заснявший работы на фото.

Мнения участников паблика по этому поводу разделились. Одни считают, что камеры нужно ставить чуть ли не каждые пять метров и увеличивать штрафы. Другие — что лучше потратить эти деньги на нормальный ремонт дорог. Третьим все равно.

Отдельные комментаторы констатируют, что камера на этом месте висела и раньше, но не работала.

Во вторник мы рассказали, как сотрудники ГИБДД оштрафовали за парковку на тротуаре охранника камеры фиксации на улице Суворова. В ГИБДД о неправильно припаркованной машине сообщили пользователи соцсетей.