Брянским водителям придется быть осторожными в среду и четверг

Брянская ГИБДД предупредила водителей о сложных погодных условиях на среду и четверг.

В городе и области в эти дни ожидаются мокрый снег, дождь и гололед. Поэтому, находясь за рулем, придется соблюдать максимальную осторожность и не расслабляться.

Сложными погодные условия в регионе, по прогнозам синоптиков, будут оставаться минимум до конца дня четверга.

Непростая погода сопровождает водителей Брянщины вторую неделю. прошлую пятницу Гидрометцентр объявил в регионе желтый уровень погодной опасности. Не порадовал и прогноз на субботу — мокрый снег с дождем. А обильный снегопад, который вечером понедельника удивил и порадовал стосковавшихся по сугробам брянцев, водителям только добавил хлопот.