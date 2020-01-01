В четверг на Брянщине ожидается сильный снегопад

Региональное управление автодорог предупреждает брянцев, что в четверг в регионе ожидается обильный снегопад — выпадет до 14 миллиметров осадков, а местами до без малого 50 мм.

Расчищать дороги региона в течение для четверга будут свыше сотни спецмашин.

Ранее мы сообщили, что четверг на Брянщине ожидаются гололед, мокрый снег и дождь, что требует от водителей и пешеходов повышенной осторожности.