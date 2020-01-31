Над проезжей частью в переулке Пилотов опасно нависает дерево

Фотографию опасно нависшего над проезжей частью в переулке Пилотов в Советском районе Брянска выложили брянцы накануне в одном из городских пабликов в соцсетях.

Опасное дерево находится рядом со светофором близ торгового центра «Пирамида».

Ранее мы сообщали, что в конце января в Брянске за день упали не меньше трех деревьев. Они повредили могилы на кладбище, два автомобиля и погнули газовую трубу.