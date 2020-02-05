На Городищенской горке в Брянске возникла дикая пробка

На Городищенской горке ве Брянске утром пятницы десятки машин застряли в огромной пробке на въезде в Бежицу. Об этом стало известно из социальных сетей.

Фото затора опубликовал брянец Артем Малашенко.

Причина возникновения пробки пока не установлена.

Ранее мы сообщали, что 23 января дважды возникали огромные пробки на улице Калинина между Советским районом и Володаркой. Утром причиной стал гололед, днем — авария, надолго парализовавшая движение в обе стороны.