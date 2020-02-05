В Суземском районе водителям портят жизнь коровы

Коровы, целыми стадами разгуливающие по дорогам, портят жизнь водителям в Суземском районе. Об этом сообщила местная газета «Рассвет».

На днях водитель, пытаясь объехать занявшее всю дорогу стадо, вылетел в кювет с дороги к реке Нерусса в районе деревни Березовки.

Коровы на этом участке бродят регулярно и представляют не меньшую опасность для водителей и пассажиров, чем лоси или зубры. От гудков водителей, которые пытаются согнать их с трассы, животные шарахаются в разные стороны.

Жители района требуют от властей найти хозяина коров, шатающихся по трассе, и заставить его следить за стадом.