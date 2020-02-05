Поиск по сайту
Поиск по сайту

В Суземском районе водителям портят жизнь коровы

Опубликовано Сегодня, 11:41

Коровы, целыми стадами разгуливающие по дорогам, портят жизнь водителям в Суземском районе. Об этом сообщила местная газета «Рассвет».

На днях водитель, пытаясь объехать занявшее всю дорогу стадо, вылетел в кювет с дороги к реке Нерусса в районе деревни Березовки.

Коровы на этом участке бродят регулярно и представляют не меньшую опасность для водителей и пассажиров, чем лоси или зубры. От гудков водителей, которые пытаются согнать их с трассы, животные шарахаются в разные стороны.

Жители района требуют от властей найти хозяина коров, шатающихся по трассе, и заставить его следить за стадом.

Фото
 800
Обсуждение
Комментарии для сайта Cackle
Другие новости по теме:
  • Из мусорки в Володарском районе едят коровы
  • В Брянске сфотографировали коров, пасущихся у отделения банка
  • В Мглинском районе обнаружили бешенство у коровы
  • В селе в Унечском районе заживо сгорели три коровы
  • Спасатели сохранили жизнь едва не утонувшим шести коровам
    • Новости регионов
    Более 30 переездов отремонтируют в Смоленской области в 2020 году
    12:10:32 06-02-2020
    В 2020 году в Смоленском регионе Московской железной дороги запланировано провести ремонт 32 железнодорожных переездов, включая асфальтировку участков автодорог в зоне ответственности ОАО «РЖД». Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.
    Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 рейтинга самых дешевых ипотечных предложений
    13:08:14 05-02-2020
    Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 банков с самыми дешевыми ипотечными предложениями, согласно рейтингу, подготовленному порталом Сравни.ру. Кредитные предложения в рейтинге ранжировались по величине процентной ставки.  
    Затянувшийся «юбилей»
    12:39:50 05-02-2020
    Что будет с эколого-биологическим центром, прогимназией и «Орлёнком»? На какой стадии находится строительство «юбилейных» объектов, работа над которыми ещё не завершена? Когда их достроят? Гарантируют ли строители, что на этот раз успеют в срок?
    Пять экологических проектов планируется реализовать на МЖД в 2020 году
    17:01:02 29-01-2020
    Московская железная дорога ежегодно снижает уровень негативного воздействия на окружающую среду. В 2020 году планируется выполнить работы по устройству шумозащитных экранов в подмосковном г. Ступино и на участке Усовской ветки Белорусского направления МЖД.ойны.
    «Никто не забыт»
    12:30:31 29-01-2020
    Сколько в регионе «Полей Памяти» и как пройдёт «Бессмертный полк»? Памятные акции к 75-летию Победы, работу поисковиков и вопросы сохранения мемориалов обсудили на очередном заседании областного оргкомитета проекта «Никто не забыт».
    Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
    11:28:50 28-01-2020
    Объем кредитов, выданных Банком УРАЛСИБ по ипотечной программе с государственной поддержкой для семей с детьми, по итогам 2019 года составил 1,39 млрд рублей. Банк запустил программу семейной ипотеки в июле 2019 года. – единое технологическое решение для банков-партнеров.
    Лента новостей
    Сегодня, 12:52
    «Других на штраф поставлю, а сам платить не буду»
    Сегодня, 12:34
    Жители Брянщины заплатили 54 млрд рублей налогов
    Сегодня, 12:17
    В Брянске пикетчика забрали в полицию (ВИДЕО)
    Сегодня, 11:50
    В Брянске за ночь поймали 14 дрифтеров
    Сегодня, 11:41
    В Суземском районе водителям портят жизнь коровы
    Сегодня, 11:32
    В сливочном масле из Комаричей нашли растительные жиры
    Сегодня, 11:04
    В «Брянском лесу» попала в фотоловушку рысь с детенышами
    Сегодня, 10:53
    Бузова пообещала подарить брянцам любовь (ВИДЕО, 12+)
    Сегодня, 10:35
    В Брянске появится причал для выгрузки рыбы
    Сегодня, 10:23
    На Городищенской горке в Брянске возникла дикая пробка
    Сегодня, 10:09
    Борис Пайкин: «Госудума сэкономила на жилье для ветеранов»
    Сегодня, 09:05
    В Климовском районе рыбак спас утопающего
    Сегодня, 08:35
    У жителя Суража изъяли сельхозугодия
    Сегодня, 08:00
    В заповеднике «Брянский лес» медведица родила троих медвежат (ВИДЕО)
    Вчера, 19:35
    Студенты БГУ заняли призовые места на Фестивале Музыкантофф
    Вчера, 18:32
    Обманутые дольщики с улицы Желябова получили квартиры
    Вчера, 17:37
    Брянск расчищают от снега 45 машин и 180 человек
    Вчера, 16:50
    Топ-менеджеров Брянского казачьего института будут судить за взятки
    Вчера, 16:39
    Строители Литейного моста приступили к первой опоре
    Вчера, 15:40
    Коломейцев прощел добровольную экспертизу у психиатра
    Вчера, 15:24
    Брянских водителей предупредили об осложнении ситуации на дорогах
    Вчера, 15:10
    Власти Брянщины выделили 40 млн рублей на «Императорский маршрут»
    Вчера, 14:45
    Брянцы сдали в ГИБДД шестерых любителей пьяной езды
    Вчера, 14:31
    Опубликовано решение суда о домашнем аресте Коломейцеву
    Вчера, 14:20
    Брянский губернатор вручил фронтовикам юбилейные медали
    ЕЩЕ НОВОСТИ
    Сегодня, 12:29
    «Долги по налогам? Надо платить!»
    5-02-2020, 17:43
    Могу и хочу. Как вывести людей из демографической ловушки?
    5-02-2020, 16:31
    7 марта на сцене КЗ «Дружба» выступит уникальный тенор Евгений Южин с программой ««Магомаев. Мартынов. Ободзинский»
    5-02-2020, 15:13
    «Брянскэнергосбыт» выбрал самого Активного пользователя
    5-02-2020, 14:57
    Ожили «Мёртвые души». Известный столичный режиссёр представил брянцам необычную постановку.
    Актуальные темы
    Политика Общество О главном
    Валентине Матвиенко не понравилось обилие рекламы в Брянске
    Политика Общество
    В Лопандинской школе встретили депутата Бориса Пайкина закрытой дверью
    Политика О главном
    Валентина Матвиенко высоко оценила развитие Брянщины
    Политика Экономика О главном
    Валентина Матвиенко посетила Брянский машиностроительный завод
    Новости Общество
    Для брошенной у брянской ветклиники собаки нашелся новый хозяин
    Новости партнёров
    Колонка УФАС
    Задавайте вопросы, УФАС на связи
    Кто проверит прибор учета?

    Кто проверит прибор учета?В Брянское УФАС продолжают поступать заявления по поводу необоснованных отказов или уклонения ресурсоснабжающих организаций в осуществлении деятельности по установке, замене и эксплуатации приборов учета.

    Ростелеком новости
    Конкурс СМИ «Ростелекома»: двухсотая работа поступила от журналиста из Владимира

    Конкурс СМИ «Ростелекома»: двухсотая работа поступила от журналиста из ВладимираНа ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.

    РЖД новости
    На пяти железнодорожных вокзалах Брянского региона МЖД модернизируют пассажирскую инфраструктуру в 2020 году

    На пяти железнодорожных вокзалах Брянского региона МЖД модернизируют пассажирскую инфраструктуру в 2020 годуВ Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.

    МРСК новости
    Генеральный директор ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья Игорь Маковский подвел итоги работы блока безопасности в 2019 году и наметил первоочередные задачи на ближайшую перспективу

    Сегодня, 6 февраля, в Москве под руководством генерального директора ПАО «МРСК Центра» - управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работают под брендами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье») Игоря Маковского прошли сборы руководителей блока безопасности Обществ.

    РЖД новости
    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

    В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебникиПраздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».


    Опора России
    Бегом через Байкал.

    Бегом через Байкал.Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
    2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.