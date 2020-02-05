В сообществе «Тревожный Брянск» во ВКонтакте появилась фотография припаркованного с нарущением правил дорожного движения автомобиля со скрытым под снегом госномера.

Автор публикации утверждает, что снимок сделан в Фокинском районе Брянска, а машина принадлежит охраннику фотоловушки, который уже не раз попадал в этом качестве в кадр на фото и видео.

«Других на штраф поставлю, а сам платить не буду... Ну а что, удобно. Камеры фотовидеофиксации номер не видят, а если сотрудники Госавтоинспекции остановят, вышел, вытер и поехал дальше», — комментирует находчивость охранника автор публикации.

В конце января мы рассказали, как ГИБДД оштрафовала за парковку на тротуаре охранника треноги на улице Суворова. Инспекторам нарущителя сдали брянские пользователи соцсетей.