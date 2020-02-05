На Харьковской улице запретили парковку по обе стороны

Одмн мз брянских водителей в пятницу возмутился в соцсетях новыми дорожными знаками на улице Харьковской. По словам автора сообщения, они появились в начале прошлой недели и усложнили водителям жизнь, так как запретили парковку по обе стороны улицы. Прежние знаки запрещали ее по одну сторону, но разрещали по другую.

Водитель посетовал, что с парковкой в Бежицком районе Брянска дела и так обстоят не лучшим образом. А теперь с новыми знаками проблем еще добавилось, и времени на поиск места, где можно оставить автомобиль, не опасаясь штрафа и эвакуатора, стало больше, да и число претендентов на такие места по понятным причинам увеличилось.