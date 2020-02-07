Брянский водитель выложил в интернет ролик про опасный обгон
Брянец выложил в социальные сети видеозапись опасного обгона с нарушением правил дорожного движения на Объездной улице.
На видео запечатлено, как иномарка, совершая обгон, выезжает на встречную полосу, пересекая двойную сплошную, и возвращается на свою полосу перед началом движения потока машин на встречке.
Правда, разметка на этом участке дороги стерта, так что о существовании двойной сплошной на нем знают только опытные местные водители.
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