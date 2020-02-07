Брянский водитель выложил в интернет ролик про опасный обгон

Брянец выложил в социальные сети видеозапись опасного обгона с нарушением правил дорожного движения на Объездной улице.

На видео запечатлено, как иномарка, совершая обгон, выезжает на встречную полосу, пересекая двойную сплошную, и возвращается на свою полосу перед началом движения потока машин на встречке.

Правда, разметка на этом участке дороги стерта, так что о существовании двойной сплошной на нем знают только опытные местные водители.

Ранее мы сообщали, что брянская ГИБДД оштрафовала за неправильную парковку охранника треноги, фиксирующей нарушения на дороге. Фото автомобиля, припаркованного на тротуаре улицы Суворова инспекторам передали пользователи соцсетей.